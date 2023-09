Rita Pereira tenta encontrar formas de ocupar o tempo livre no Brasil, dado que se encontra sozinha neste país em trabalho.

Longe da família, a atriz não esconde que sente saudades mas não se deixa abalar pela tristeza, mostrando assim que se recusa a perder a alegria.

Dessa forma, partilhou um novo vídeo nas redes sociais onde se mostra a dançar ao som de 'Come On Over Baby (All I Want Is You)', de Christina Aguilera.

"Estava a faltar, sim! Estava a faltar aqui uma dança! Porque a vida passa mesmo a voar, porque o Instagram é meu, porque faço o que me apetece e porque estou feliz", escreveu a atriz.

Confira na galeria o vídeo da coreografia.

Leia Também: Rita Pereira revela "uma das coisas que adora nas mulheres brasileiras"