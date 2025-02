Rita Pereira fez uma partilha de foro pessoal com os seguidores da sua página de Instagram. A atriz decidiu mudar de rotina, algo que a levou a conhecer mais pormenorizadamente a história de vida de Helena Sacadura Cabral.

"Acordo todos os dias às 6h45 para preparar o meu filho para a escola. Às 7h31 em ponto tem de estar à porta de casa. Depois vou buscar a Lowê e estou com ela até às 10h. A casa em silêncio, só nós as duras. Decidi começar a ocupar essas horas com outra coisa que não seja apenas olhar para os posts e stories dos outros", realça.

"Leio o meu livro, aprendo sobre temas dos quais deveria saber mais e tenho vergonha de não saber (como política, por exemplo) e hoje cruzei-me com a incrível Helena Sacadura Cabral", revela.

"Óbvio que sabia ser alguém importante, mas não a sabia como uma mulher que rompeu com padrões sociais. Fiquei apaixonada, inspirada. Do nada desatei a chorar a ouvi-la falar sobre histórias que podiam ser apenas histórias, mas que se tornaram momentos de uma força única feminina", continua.

"Comecei a percorrer todos os podcasts em que participou. Dava um dedinho para almoçar com ela e ouvir as suas histórias de 90 anos de força e indiferença sobre o que os outros pensam dela", completou.



© Instagram - Rita Pereira