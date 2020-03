A quarentena recomendada pelo governo continua e, como tal, muitas figuras públicas encontram-se em casa acompanhadas pelas pessoas que lhe são mais próximas.

É o caso de Diogo Amaral. Ao longo dos últimos dias, o artista tem vindo a partilhar com os seus seguidores das redes sociais vários momentos ternurentos protagonizados pelo filho mais novo, o bebé Oliver.

Ainda esta segunda-feira (dia 16), por exemplo, Amaral partilhou na sua conta de Instagram um vídeo no qual o bebé, fruto do seu anterior relacionamento com Jessica Athayde aparece a brincar.

"Melhor do que isto, só dois disto!", afirmou na legenda da publicação.

Veja a gravação:

Leia Também: Que fofura! Novo retrato de Diogo Amaral com Oliver derrete fãs