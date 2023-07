Shakira regressou a Barcelona depois de ter assistido ao Grande Prémio do Reino Unido e de marcado presença na meia-final do Torneio de Wimbledon, que culminou com a vitória de Carlos Alcaraz.

À chegada a Espanha, a cantora foi filmada pelos habituais paparazzi num momento de grande cumplicidade com os dois filhos, Milan e Sasha, que durante este período de tempo ficaram com o pai, Gerard Piqué.

Assim que aterrou em Barcelona, Shakira foi recebida euforicamente pelos dois filhos, que a abraçaram calorosamente.

Veja abaixo o vídeo que mostra este momento.

