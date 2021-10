Bárbara Bandeira emocionou os seus seguidores do Instagram este sábado, dia 30, ao revelar um vídeo único do momento em que convidou o pai, Rui Bandeira, para cantar consigo no seu primeiro concerto no Coliseu de Lisboa.

Bárbara gravou o momento em que, em dezembro do ano passado, ofereceu ao pai como prenda de Natal uma carta especial. A jovem cantora, de apenas 20 anos, quis retribuir um presente que Rui Bandeira lhe deu em criança - uma carta com um bilhete para ir ver o seu maior ídolo, o pai, atuar "numa das maiores salas do país".

Agora, foi a vez de Bárbara oferecer ao seu "maior ídolo" um bilhete para a ver numa das maiores salas do país e ainda o convite para que suba ao palco e se junte a ela.

Como seria de esperar, Rui Bandeira ficou em lágrimas ao ler as palavras da filha. A emoção estendeu-se a todos os presentes neste momento especial e também aos fãs e até figuras públicas que assistiram agora ao momento através deste vídeo.

"O meu pai é o terceiro convidado para o Coliseu de Lisboa a ser anunciado, mas o primeiro de todos a ter sido convidado", pode ler-se na legenda da publicação.

No concerto de Bárbara Bandeira no Coliseu de Lisboa, marcado para o dia 6 de novembro, estão também confirmados como convidados a fadista Carminho e o músico Agir.

