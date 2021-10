Mafalda Castro conversou com os jornalistas no evento de apresentação do projeto 'Worten Cozinhas – Projetamos, Construímos, Equipamos' e contou-nos como está a correr a sua aventura no papel de apresentadora dos Diários de 'Big Brother 2021'.

"Tenho-me divertido muito, tem sido muito giro, já é um formato que conheço bem", começa por dizer.

A dupla com Helena Coelho

Mafalda Castro faz parte da equipa dos reality shows da TVI desde que se estreou no 'Big Brother 2020', tendo apresentado os Diários de todas as edições do reality show até aqui e até do programa 'O Amor Acontece'. O 'Big Brother 2021' representou, porém, uma mudança para a comunicadora, que passou a apresentar, pela primeira vez, em dupla com outra pessoa - no caso, Helena Coelho.

Questionada sobre o que terá sentido ao saber que passaria a fazer dupla com a digital influencer, Mafalda confessa: "Tive medo, acho que qualquer mudança dá aquele medo inicial, ou nervosismo, não só por partilhar o espaço com uma pessoa - algo que em televisão nunca me tinha acontecido, estou habituada a fazê-lo em rádio, em televisão não - mas por ser amiga dela. Às vezes dificulta mais sermos amigas, por causa dos ataques de riso, os olhares, por conhecê-la tão bem. Mas está a ser muito mais fácil do que eu podia imaginar nessa altura".

"Estou muito familiarizada com o formato, mas o facto de ter lá a Helena faz com que me divirta muito... às vezes até demais, porque temos ataques de riso no ar", admite ainda.

Porque não apresenta Mafalda Castro o Extra do 'Big Brother'?

Mafalda Castro já apresentou em ocasiões esporádicas o Extra do 'Big Brother', mas nunca esteve fixa neste horário da noite. Questionada se gostaria de estar no lugar atualmente ocupado por Alice Alves, a apresentadora explica: "É impossível por causa da rádio, teria de dormir duas horas, porque acordo às 05h00 da manhã".

A comunicadora apresenta ao lado de Maria Correia e Conguito o Snooze, das manhãs da Mega Hits, o que faz com que a sua rotina seja um verdadeiro frenesim. "Tem sido um desfio, mas também são fases. Não estarei nesta fase de loucos para sempre, portanto vamos ver até quando aguento", realça.

A escolha entre a rádio e a televisão

E se Mafalda tivesse de escolher entre os seus dois amores, a rádio e a televisão? "A rádio é mesmo a minha paixão, é muito difícil eu largar a rádio, mas a televisão também é muito importante para mim. É mesmo, mesmo muito complicado. É escolher entre a mãe ou o pai", afirma.

Futuro em televisão? "Quero mais, claro que quero mais"

Mafalda sente-se feliz e confortável a apresentar os Diários de 'Big Brother', mas não esconde que ambiciona fazer outros projetos em televisão.

"Quero mais, claro que quero mais. Estou muito contente com este projeto, é um projeto com o qual me identifico, sempre vi reality shows, mas quero muito mais do que isto", confessa.

"Não é que queira algo acima ou abaixo, não vejo as coisas dessa forma, mas gostava de experimentar algo diferente, algo que me desafie, que me tire fora desta zona de conforto que neste momento é o 'Big Brother", explica quando questionada sobre que formato gostaria de experimentar no futuro.

Se fosse desafiada a apresentar o 'Somos Portugal, será que Mafalda aceitaria: "Claro que sim, já fiz o 'Somos Natal', já experimentei", afiança.

Mafalda Castro, de 27 anos, teve nos últimos anos um crescimento exponencial no que respeita à sua carreira televisiva, destacando-se cada vez mais como um dos novos rostos da TV portuguesa. O crescimento foi rápido, admite a comunicadora, mas tudo tem até aqui acontecido no tempo certo.

"O crescimento é rápido, mas foi faseado. As coisas aconteceram quase numa escadinha. Comecei na MTV, depois rádio, 'The Voice', depois TVI. As coisas foram acontecendo de forma rápida, mas sinto que fui sempre preparada para o desafio. Não foi uma coisa que, para mim, aconteceu de um dia para o outro", assegura, por fim.

