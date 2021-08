Manuel Luís Goucha encontra-se longe dos diretos no pequeno ecrã por estar de férias. O apresentador está na companhia do marido, Rui Oliveira, no monte de ambos no Alentejo.

Esta terça-feira, dia 3, Goucha partilhou com os seus seguidores novidades destes dias de descanso a dois.

"Leituras no monte", é o título de um vídeo onde o casal fala sobre os livros que estão a ler e que têm ocupado as tardes de ambos.

Ora veja:

