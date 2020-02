Este domingo (madrugada de segunda-feira em Portugal) aconteceu nos Estados Unidos a final de futebol americano, o Super Bowl. As artistas eleitas para animar o fim de semana do evento desportivo foi Shakira e Jennifer Lopez, as quais deram um espetáculo de grande envergadura.

Quem se revelou bastante entusiasmado com o momento foi o noivo de J.Lo, Alex Rodríguez. Aliás, na sua conta de Instagram o ex-atleta partilhou um vídeo onde surge no meio do público a desfrutar do concerto.

"Fantástico! Ela arrasou! Foi tão divertido. Estou tão orgulhoso de ti Jen", sublinhou.

Veja o momento na galeria.

Leia Também: Super Bowl: Atuação de Shakira e Jennifer Lopez teve mensagem subliminar