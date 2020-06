Angela Bonell, de 22 anos, de Las Vegas, foi presa após, alegadamente, ter esfaqueado a sobrinha de Michael Jackson, Yasmine Jackson, no passado dia 30 de maio.

Na altura, Yasmine mostrou no Instagram os ferimentos sofridos e afirmou que foi também alvo de comentários racistas durante o ataque.

Agora, a imprensa internacional relata que a mulher alegadamento responsável pelo crime, Angela Bonell, foi presa.

Além disso, destacam ainda um vídeo que foi gravado após o ataque e mostra as autoridades a deterem Angela enquanto a sobrinha de Michael Jackson está no chão, ferida e atordoada com tudo o que tinha acabado de acontecer.

Bonell foi presa por suspeita de tentativa de assassinato com uma arma mortal. A jovem terá comparecido no tribunal esta terça-feira, como relatou o News3.

