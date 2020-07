Megan Thee Stallion ficou ferida no passado fim de semana e um vídeo divulgado pelo TMZ mostra a rapper a sair do carro já depois de ter sido baleada.

Nas imagens, a polícia começa por dizer à artista para sair do veículo, e quando sai do mesmo, a cada passo que dá, deixa um rasto de sangue na estrada.

De seguida, Megan senta-se no chão e outra mulher é 'convidada' a sair do mesmo carro. Antes de ambas, já estava no chão um homem, Tory Lanez.

De acordo com o que a rapper contou no Instagram, todos tinham estado numa festa em casa de Kylie Jenner, no início da noite.

O dia acabou com Megan a ser baleada no pé e com Tory Lanez a ser detido por transporte ilegal de armas.

Para esclarecer toda a polémica, Thee Stallion escreveu no Instagram: "No domingo fui baleada, como resultado de um crime que foi cometido contra mim e realizado com a intenção de me magoar fisicamente".

A rapper não disse quem é que a tinha baleado, apenas quis deixar claro que não fez nada de errado. "Nunca fui presa, os polícias levaram-me ao hospital onde fui submetida a uma cirurgia para remover as balas. Estou incrivelmente grata por estar viva, mas era importante esclarecer os detalhes sobre esta noite traumática", explicou.

"Neste momento, estou focada na minha recuperação para que possa voltar à minha vida e voltar a fazer música o mais rápido possível", acrescentou.

Conforme relata ainda o TMZ, a detenção de Tory Lanez aconteceu depois das autoridades terem sido alertadas para um tiroteio em Hollywood Hills.

Quanto aos ferimentos de Megan, fontes da polícia dizem que a rapper contou que naquela noite tinha cortado o pé num vidro e por isso é que foi levada para o hospital para ser tratada.

