Mariama Barbosa mantém-se positiva nesta fase difícil e faz tem vindo a partilhar alguns momentos desta etapa com os fãs, desde que revelou no início de fevereiro que foi diagnosticada com um tumor maligno no estômago.

Ainda esta sexta-feira, a apresentadora da SIC publicou nas stories da sua página de Instagram um vídeo gravado enquanto estava em tratamento no IPO de Lisboa.

"Sem medos... O caminho é para a frente", disse nas imagens que pode ver na galeria.

Leia Também: A lutar contra cancro, Mariama Barbosa refugia-se no 'colo' do filho