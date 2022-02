Mariama Barbosa tornou pública a sua luta contra um tumor maligno no estômago no início deste mês e desde então que tem sido 'abraçada' por uma enorme onda de carinho.

Além de várias caras conhecidas e milhares de seguidores, a apresentadora da SIC Caras tem encontrado forças para enfrentar os tratamentos no seio familiar, sobretudo no colo do filho, José Maria.

Na manhã desta sexta-feira, partilhou nas redes sociais uma carinhosa foto de ambos e na legenda frisou, uma vez mais, que "só o amor interessa".

"A melhor parte do meu dia e a sua mãe babada. Passamos aqui para deixar um beijo e retribuir todo o amor, carinho e fé!!!! Gratidão. Mesmo em dia de chuva, é só o amor que interessa e importa. É um dia de cada vez e será cada vez melhor com muito #paupaupau", escreveu na legenda.

