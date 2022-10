Maria Botelho Moniz recebeu esta quarta-feira, 12 de outubro, um 'miminho' surpresa do noivo. A apresentadora foi surpreendida ao chegar a casa, deparando-se na porta de entrada com um bilhete amoroso.

"Love you [amo-te]", escreveu Pedro Bianchi Prata num papelinho que colou na porta.

"Ele e os seus recados", escreveu a anfitriã do programa 'Dois às 10' ao divulgar um vídeo, disponível na galeria, do momento em que se deparou com a surpresa.

Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata ficaram noivos em julho deste ano, durante uma viagem romântica às Maldivas.

