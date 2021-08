Esta terça-feira, 10 de julho, Manuel Luís Goucha partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram mais um vídeo no qual mostra momentos do seu dia passados no monte alentejano de que é dono, localizado em Monforte.

Desta vez, o apresentador da TVI optou por mostrar como passou o "final da tarde". Na sua companhia tinha o marido, Rui Oliveira Nunes, e claro, os seus cães de estimação.

No vídeo que publicou na plataforma social também é possível ver com mais pormenor a sua piscina.

