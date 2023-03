Luciana Abreu voltou a partilhar com os seguidores da sua página de Instagram imagens de bons momentos passados com as filhas, Lyonce, Lyannii e as gémeas Amoor e Valentine.

A mãe e as meninas passaram o sábado no Clube UNESCO Hipica De Oeiras, com "direito a rally amador" da cantora e atriz.

Veja tudo no vídeo da publicação abaixo:

