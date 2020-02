Liliana Rodrigues, ex-concorrente do 'Love On Top', divertiu os seguidores com imagens de uma partida que fez ao namorado, Bruno Khalifa.

Enquanto este dormia ao seu lado, Liliana soltou um grito e o companheiro acordou sobressaltado, soltando até uma asneira.

"Hoje eu resolvi deixar aqui essa gracinha para vocês rirem tanto ou mais que eu", escreveu na legenda do vídeo.

