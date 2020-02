Liliana Rodrigues revelou recentemente que sofreu um aborto espontâneo às sete semanas de gestação. A ex-concorrente do programa 'Love On Top' estava grávida do atual namorado, Bruno Khalifa, e foi co grande tristeza que o casal viveu a perda.

Este seria supostamente o segundo aborto que a jovem estaria a ultrapassar, isto porque ainda no decorrer de 2019 Liliana terá abortado estando grávida de João Pedro - que na época era já seu ex-namorado. Porém, parece que os fãs estavam enganados e a ex-'Love On Top' já tinha abortado antes.

Em resposta a questões colocadas pelos internautas, Liliana confessou que este é já o terceiro episódio semelhante que vive na sua vida.

"Antes que perguntem não vou falar sobre tal. O que mais me custou foi com o Bruno, porque é o homem com quem tenciono ficar para o resto da minha vida e é um sonho para nós [serem pais]", declarou, depois de tornar pública a sua história.

