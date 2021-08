Leni Klum, filha de Heidi Klum, participou no desfile da marca Dolce & Gabbana, que decorreu em Veneza, Itália.

A jovem, de 17 anos, passou pela passerelle com um vestido azul, sem alças e com decote coração. Look que completou com um colar de diamantes que combinava com os brincos, uma tiara e sapatos de salto alto prateados.

No Instagram, Heidi Klum destacou algumas imagens da filha enquanto desfilava.

Entre as publicações, mostrou um vídeo que capta o momento em que a jovem sorri quando vê a mãe durante o desfile. Veja este vídeo na galeria.

