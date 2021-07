Heidi Klum tem aproveitado ao máximo os seus dias de descanso e mostrou-se recentemente durante um passeio de barco, aproveitando para apanhar banhos de sol.

Em biquíni, enquanto estava em alto mar, a modelo, de 48 anos, posou para uma série de fotografias que destacou no Instagram, tendo identificado o marido, Tom Kaulitz, em algumas imagens.

De acordo com o Page Six, o casal está atualmente de férias na Europa com os filhos de Heidi Klum, Leni, de 17 anos, Henry, de 15, Jonah, de 14, e Lou, de 11.

