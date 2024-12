Heidi Klum está a passar umas férias de montanha na neve, em Aspen (EUA), com o marido, Tom Kaulitz.

A modelo e apresentadora recorreu à sua conta de Instagram para mostrar aos seguidores como costuma entrar no ano novo.

A forma, muito sexy, envolve renda vermelha e o vídeo faz gelar qualquer um.

Na partilha, Heidi Klum surge de lingerie no meio da neve. Na legenda lê-se: "Do you have a tradition on New Year’s Eve? For me… it’s red lace. Good Luck [Têm alguma tradição de passagem de ano? Para mim... é renda vermelha. Boa sorte]."

