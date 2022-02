Passada a azáfama relacionada com a sua participação no 'Big Brother Famosos', Leandro tem aproveitado cada segundo na companhia dos filhos.

Pai de Simão e Diego, o cantor romântico mostrou-se esta quarta-feira num momento de grande diversão a jogar basquetebol com os meninos.

Vale lembrar que os filhos de Leandro são fruto de relacionamentos diferentes. Simão nasceu da relação com Sury Cunha e Diego do atual romance com Doina Stratulat.

Veja o vídeo em baixo.

