Kylie Jenner surpreendeu de novo os seguidores com novas imagens ternurentas que destacam doces momentos vividos na companhia da filha, a pequena Stormi, de dois anos.

Ao colo da mãe, a menina 'derreteu' o coração dos fãs ao declarar-se à celebridade. "Amo-te, mamã", diz Stormi.

Mas Kylie não ficou por aqui. Como relata o Daily Mail, a modelo e empresária partilhou ainda com os seguidores imagens onde aparece com a filha novamente ao colo no elevador de casa.

Carinhosos momentos que pode ver na galeria.

