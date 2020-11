Kim Kardashian reuniu algumas imagens da festa de aniversário e partilhou as mesmas com os fãs, através do Instagram.

A celebridade publicou um vídeo onde além de mostrar os festejos desta data especial, destaca ainda a reação que teve ao ser surpreendida com um holograma do falecido pai, Robert Kardashian, um presente da autoria do marido, Kanye West.

Como pode ver na publicação abaixo, Kim ficou em lágrimas, assim como as pessoas que estavam a seu lado, que também não conseguiram conter a emoção.

Recorde-se que o pai da celebridade morreu em 2003, vítima de cancro. Tinha 59 anos.

Ver esta publicação no

Instagram Uma publicação partilhada por Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Leia Também: Foto da Semana: As surpresas e polémicas dos anos de Kim Kardashian