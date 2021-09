Aos poucos, o quarto do filho de Jessica Athayde vai ganhando forma e personalidade. Nas stories da sua conta de Instagram, a atriz, de 35 anos, partilhou com os seguidores pormenores do espaço do pequeno Oliver.

Conforme poderá ver pelo vídeo presente na galeria, há pormenores que se destacaram, como o facto de existirem objetos que pertenciam à atriz quando esta era criança.

Um dos exemplos foi a coleção de livros do Peter Rabbit.

Recorde-se que Oliver é fruto do antigo relacionamento de Jessica com Diogo Amaral.

