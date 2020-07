Jennifer Lopez surpreendeu os fãs com um vídeo que mostrar como passou a tarde de domingo, 12 de julho. Com as altas temperaturas, a artista aproveitou para se refrescar na piscina.

Em cima de uma bóia, em fato de banho e com óculos de sol, foi assim que a cantora surgiu na sua página de Instagram. "Sempre grata por um dia de sol", escreveu na legenda das imagens.

Uma partilha que não passou despercebida a muitos fãs, como pode ver abaixo:

