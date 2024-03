O 'Casa Feliz' contou com emoções fortes e um momento muito especial. Um dos convidados desta terça-feira, dia 26 de março, pediu a companheira em casamento em direto.

"Marisa Martins veio à 'Casa Feliz' partilhar como vive com uma síndrome rara, para a qual tem de fazer quimioterapia diariamente e foi surpreendida com um momento emocionante. Apesar de, no passado, se ter tentado afastar do companheiro de 13 anos, Tiago Simões, e 'deixá-lo ir, por amor', Tiago nunca saiu do seu lado e garante que a pessoa que conheceu e por quem se apaixonou é a mesma", pode ler-se na legenda do vídeo deste momento único que foi destacado na página oficial de Instagram da SIC.

Veja abaixo:

