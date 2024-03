Diana Chaves recebeu muitos 'miminhos' durante o programa 'Casa Feliz' esta sexta-feira, 8 de março, na celebração do Dia da Mulher.

Pouco antes de o programa terminar, a apresentadora foi surpreendida com um ramo de flores do companheiro, César Peixoto, que tinha um bilhete onde se podia ler: "Feliz Dia da Mulher, amo-te".

De seguida, recebeu um vídeo do noivo e da filha de ambos, Pilar. "Olá, amor. Passamos aqui só para te desejar um feliz Dia da Mulher e dizer que és uma mulher fantástica, uma mãe, uma amiga, uma companheira que está sempre presente, sempre atenta a tudo", começou por destacar César Peixoto.

"Sempre preocupada connosco, com toda a gente. Que tenhas um feliz Dia da Mulher porque tu, verdadeiramente, és uma mulher com M, uma mulher como há poucas e que eu tenho a felicidade de poder partilhar contigo a vida há 17 anos, praticamente. E fizemos a nossa princesinha", acrescentou.

"Feliz Dia da Mulher, mãe. Amo-te muito", disse de seguida a filha de ambos.

"Amo-te muito. Só não és grande e fantástica na hora de dormir porque aí ficas chatinha e queres nos por a dormir o mais cedo possível. Beijinhos", completou César Peixoto.

Após as imagens, Diana Chaves começou por reagir: "Amo-vos muito. Hoje é realmente um dia especial para todos. A minha filha é a coisa mais linda do mundo que eu amo muito e se não fosse o César, ela não seria assim".

Não conseguindo conter as lágrimas, acrescentou: "É um dia muito feliz para todas nós, mas também para todos estes grandes homens. Para mim não há dia da mulher e do homem, há dia de todos aqueles que fazem parte deste mundo e que são felizes e devem ser felizes à sua maneira. O meu pai para mim é homem, é mulher, é tudo. Portanto, viva os homens e viva as mulheres".

