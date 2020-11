Georgina Rodríguez voltou a usar a amplitude do seu nome para apoiar uma causa solidária e a mais recente pretende apoiar crianças e jovens carenciados, ajudando-os a encontrar um futuro sorridente.

A namorada de Cristiano Ronaldo associou-se à associação Nuevo Futuro e o resultado da campanha foi dado a conhecer nas suas redes sociais esta sexta-feira.

"Feliz dia das crianças a todas as crianças do mundo. Em especial às que se encontram numa situação difícil. Colaboremos para que todas as crianças possam ter uma infância, ser crianças, para que não estejam preocupadas com problemas de adultos, nem tristes por questões da vida das quais não têm culpa. Vamos ajudá-las a ter um novo futuro. Merecem, são anjos", afirmou Georgina.

Veja abaixo o vídeo.

