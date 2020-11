A Netflix Espanha resolveu esta quarta-feira fazer uma brincadeira com Georgina Rodríguez na sua conta oficial de Twitter.

A plataforma de plataforma de streaming não ficou indiferente à participação da namorada de Cristiano Ronaldo no programa 'A Máscara Espanha' e resolveu abordar o tema escrevendo: "Todas as semanas a pedir 'Si Por Mí Fuera' [tema interpretado pela modelo no programa] de Georgina".

A esta frase a Netflix junta uma imagem de uma das personagens principais da série 'Paquita Salas', acompanhada com a seguinte fala: "Não posso mais insistir, vai ser rude".

Sempre atenta, Georgina partilhou a brincadeira nas suas InstaStories e mostrou-se satisfeita com o reconhecimento ao acrescentar um emoji em forma de coração e o de umas mãos juntas - em forma de agradecimento.

[O agradecimento de Georgina]© Reprodução Instagram

Leia Também: Georgina 'apanha' filhos em momento de enorme cumplicidade (a dormir)