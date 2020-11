Georgina Rodríguez não resistiu a partilhar com os seus seguidores do Instagram esta terça-feira, dia 17, as imagens que neste começo de semana registaram as sonecas dos mais novos da família: Alana Martina e os gémeos Eva e Mateo.

"Mamã apaixonada", pode ler-se na legenda de um dos registos que mostra o momento em que Alana e Mateo dormiam de mão dada.

Também o mais velho dos filhos de Ronaldo, Cristianinho, se juntou mais tarde aos irmãos e teve direito a dormir abraçado à amorosa Alana.

Curioso para ver as imagens? Espreite a galeria.

Leia Também: Georgina Rodríguez destaca 'filho' que normalmente passa despercebido