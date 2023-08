Já lá diz o ditado: 'filho de peixe sabe nadar'. Se Rita Pereira é uma amante de moda, não se inibindo de seguir as tendências ao mesmo tempo que ousa no seu próprio estilo, é caso para dizer que o filho, o pequeno Lonô, lhe está a seguir as pisadas.

Ainda este domingo, 20 de agosto, a artista partilhou nas stories da sua conta de Instagram um engraçado vídeo no qual o menino, fruto do seu relacionamento com Guillaume Lalung, surge a andar com os seus sapatos.

"Que giro que tu estás!", elogiou Rita, enquanto Lonô apreciava o seu visual ao espelho.

Poderá ver este ternurento momento na galeria.

