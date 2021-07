Dias depois de revelar que a filha, Amoor, de três anos, estava no hospital com uma pneumonia, Luciana Abreu atualizou os fãs sobre o estado de saúde da menina.

Na noite desta sexta-feira, 16 de julho, a atriz e cantora contou que a pequena Amoor já teve alta hospitalar e está "de volta a casa".

"Obrigada Hospital de Cascais e obrigada a todos vós, pelo vosso carinho e apoio incondicional. Fiquem com Deus", escreveu ainda na legenda de algumas imagens que mostram a menina a ser recebida com um carinhoso abraço da irmã gémea, a pequena Valentine.

De recordar que Amoor e Valentine são fruto do casamento terminado de Luciana Abreu com Daniel Souza. A atriz e cantora é também mãe de Lyonce e Lyannii, da antiga relação com Yannick Djaló.

