Depois de revelar que estava com a pequena Amoor no hospital, Luciana Abreu voltou a recorrer às stories da sua página de Instagram para explicar o que se está a passar.

A menina, de três anos, encontra-se doente, com uma pneumonia. "Da Amoor com amor", começou por escrever a mamã numa fotografia da filha.

"A mãozinha da guerreira que desde sempre se agarrou à vida. Ficaremos as duas mais uma vez juntas até esta tempestade passar. Pneumonia marota, vamos tratar-te da saúde. Vamos dando notícias", disse de seguida.

Uma publicação onde aproveitou ainda para agradecer o "carinho e apoio incondicional".

Recorde-se que a pequena Amoor é irmã gémea de Valentine, fruto do casamento terminado de Luciana Abreu com Daniel Souza. A atriz e cantora é também mãe de Lyonce e Lyannii, da antiga relação com Yannick Djaló.

