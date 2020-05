No programa desta quarta-feira, dia 20, do 'Você na TV', durante a rubrica 'Crónica Criminal', foram mostradas imagens da equipa de reportagem da TVI a ser agredida por um homem em São Marcos, Cacém. A jornalista estava a fazer a contextualização do homicídio do rapper David Mota Junior quando o indivíduo surgiu e agrediu os operadores de câmara e não só.

"Vai ser apresentada uma queixa, independentemente das circunstâncias. Isto não espelha que todas as outras pessoas que lá vivem pudessem ter este comportamento", sublinhou um dos comentadores do programa, o jornalista Miguel Fernandes.

"Este homem sabia o que é que estávamos ali a fazer e percebeu. Disse a certa altura que não vieram cá quando ele desapareceu e nós estivemos lá", acrescentou.

Miguel fez ainda saber que o trabalho dos jornalistas é fundamental e que estes sujeitam-se sempre a inúmeros riscos.

