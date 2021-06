Sara Matos vive um dos momentos mais especiais da sua vida, disso não há dúvida. Embora a atriz seja bastante recatada no que à sua vida pessoal diz respeito, ao longo dos últimos tempos tem vindo a partilhar com os seguidores momentos que registam a sua gravidez.

Ainda esta sexta-feira, dia 12 de junho, por exemplo, a artista partilhou um vídeo na sua conta de Instagram no qual se diverte a dançar ao lado de uma amiga.

"A dancinha do terceiro trimestre para mais tarde recordar", afirmou na legenda da publicação.

Note-se que o bebé é fruto do seu relacionamento com Pedro Teixeira. O artista, por seu turno, já tem uma filha: Maria, de 10 anos, da relação terminada com Cláudia Vieira.

Leia Também: "Que linda!". Sara Matos exibe super barriga de grávida em biquíni