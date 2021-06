Sara Matos vive um momento muito feliz da sua vida. A atriz, de 31 anos, está grávida pela primeira vez, fruto do seu relacionamento com Pedro Teixeira. Apesar de ser bastante reservada em relação à sua vida pessoal, a artista tem partilhado alguns momentos especiais com os seguidores do Instagram, como é o caso daquele que aqui falamos.

Trata-se de uma fotografia captada na praia na qual Sara aparece em biquíni, exibindo a sua super barriga de grávida que cresce a olhos vistos.

"Aquele diazão de praia com a melhor companhia", afirmou na legenda da publicação.

O bebé vai ser um menino.

Note-se que Pedro Teixeira já é pai de Maria, de 10 anos, do relacionamento anterior com Cláudia Vieira.

