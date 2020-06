Diogo Amaral usou a sua conta de Instagram para partilhar com os seus seguidores um momento único com o seu filho mais velho, Mateus, fruto do anterior relacionamento Vera Kolodzig.

"Quando o Mateus tinha 1 ano (não é ele que está aos gritos)", fez saber uma vez que na gravação ouve-se uma criança a chorar.

Importa recordar que Diogo é ainda pai de Oliver, da sua relação com Jessica Athayde.

Veja o engraçado momento de seguida.

