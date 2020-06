É mesmo caso para dizer que Diogo Amaral não poderia estar mais orgulhoso dos seus rapazes. Pai de Oliver, de um ano e do pequeno Mateus, de cinco, o ator partilhou uma ternurenta imagem na qual os dois surgem a brincar.

Na legenda da publicação escreveu "irmãos", mostrando-se desta forma orgulhoso da cumplicidade entre os dois, que cresce a cada dia que passa.

Recorde-se que Oliver é fruto do seu relacionamento com Jessica Athayde e Mateus da anterior relação com Vera Kolodzig.

Veja os irmãos...

