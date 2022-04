Cristina Ferreira aproveitou a sua passagem pelo Brasil, onde disse estar em trabalho, para visitar a casa do 'Big Brother Brasil'.

A diretora de ficção e entretenimento da TVI esteve mesmo dentro da casa onde está neste momento a decorrer a última edição do formato e mostrou-se impressionada com o tamanho do espaço e a quantidade de profissionais envolvidos no projeto.

"Gigante", declarou ao mostrar aos seguidores uma imagem do local.

© Reprodução Instagram/ Cristina Ferreira

Cristina ainda gravou um vídeo dentro da casa de 'BBB'. A comunicadora esteve no local enquanto os concorrentes estavam fechados num quarto e era preparada uma das festas arrebatadoras que caracterizam o formato. No espaço estavam mais de 100 profissionais, tal como mostram os vídeo disponíveis em baixo.

"80 câmaras, centenas de profissionais, milhares de inscrições, milhões de votos", realça ainda a responsável pelo 'Big Brother Portugal'.

