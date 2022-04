Cristina Ferreira está a viver a maior das festas no Brasil. A apresentadora portuguesa teve a oportunidade de assistir aos típicos desfiles de Carnaval no Sambódromo do Rio de Janeiro.

A comunicadora, de 40 anos, partilhou vídeos de momentos de animação vividos em 'terras de Vera Cruz'.

"Carnaval do Rio no sambódromo. Check", escreveu na legenda da publicação.

Ora veja:

