As altas temperaturas que se têm feito sentir levaram a que muitas figuras públicas se deslocassem para os seus lugares preferidos e aproveitassem para relaxar, sobretudo depois de um longo tempo de confinamento. Este foi o caso de Cláudia Vieira.

A atriz decidiu eleger o Alentejo para dar uma 'escapadinha', conforme se pode verificar através da mais recente publicação que fez na sua conta de Instagram.

"A sentir o ar bom e sereno do Alentejo", afirmou na legenda de um vídeo ternurento no qual aparece a filha bebé, a pequena Caetana, fruto do relacionamento com João Alves.

Veja o momento de seguida.

Leia Também: Cláudia Vieira: "Ter a pequena acordada e ter de tirar o leite para dar"