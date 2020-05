Como mãe de duas meninas, Maria, de 10 anos, e a bebé Caetana, Cláudia Vieira não tem tido mãos a medir, sobretudo durante estes momentos de maior confinamento onde passa mais tempo em casa. Nas stories da sua conta de Instagram, a atriz partilhou um momento que expressa a rotina de muitas mães.

"O drama das manhãs. Ter a pequena acordada e ter de tirar o leite para lhe dar. Estranho este esquema de amamentar", afirmou no vídeo disponível na galeria.

Importa recordar que Maria é fruto do anterior relacionamento da atriz com Pedro Teixeira e Caetana da atual relação com João Alves.

