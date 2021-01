Chrissy Teigen fez uma tatuagem nas costas em homenagem ao marido, John Legend, como mostrou aos seguidores da sua página de Instagram, esta terça-feira.

A obra feita pelo tatuador de celebridades Winter Stone, é o nome da letra da música que o cantora lançou no ano passado, 'Ooh Laa', cuja letra é sobre Chrissy Teigen, relata o Page Six.

Na página de Instagram de Winter Stone foi destacado o resultado final da tatuagem, mas não fica por aqui.

Na sua página de Instagram, a modelo partilhou um vídeo que mostra todo o processo da marca que fez na pele, incluindo o momento em que fez a tatuagem na companhia do marido.

Esta não foi a primeira vez que Teigen faz uma tatuagem. A primeira foram os nomes dos filhos, Luna e Miles, e do marido no braço, em 2019, depois acrescentou as datas de nascimento, junto com as dos pais. Em novembro, após revelar a dura perda do terceiro filho, tatuou o nome do bebé, Jack, no pulso.

