A viver na Austrália, Chris Hemnsworth e a família têm desfrutado de um estilo de vida mais ligado à natureza. Como tal, foi precisamente no campo que o ator encontrou a forma ideal de distrair os filhos.

Esta semana, partilhou um divertido vídeo em que põe o filho Tristan, de sete anos, a correr atrás de um rebanho de ovelhas. "Finalmente encontrei uma maneira de cansar os meus filhos", brincou ainda na legenda do vídeo.

Tristan, assim como Indie, de oito anos, e Sasha, de sete, nasceram do casamento do irmão de Liam Hemsworth com Elsa Pataky, com quem subiu ao altar em 2010.

