Liam Hemsworth atualizou as redes sociais esta segunda-feira, dia 26, ao partilhar uma fotografia em que aparece na companhia do seu cão. E um simples registo em que o ator surge num momento descontraído gerou uma onda de comentários caricatos.

Isto porque, como o ator estava na rua a apanhar sol, um dos pelos do seu cão criou ilusão de ótica e deu a entender que o ator usava um piercing no nariz.

Os fãs ficaram confusos e, apesar de se terem apercebido do falso efeito, não deixaram de comentar a publicação afirmando que Liam ficaria "muito bem" com um acessório do género.

