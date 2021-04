Joana Câncio voltou a abordar o tema do amor próprio nas redes sociais, desta vez com uma publicação na qual expõe uma das suas maiores inseguranças: a tatuagem que fez nas costas quando tinha 17 anos.

A antiga atriz exibiu a tatuagem numa fotografia em que aparece despida na cama e na legenda da mesma contou que se prepara para removê-la.

"Já não me identifico e vê-la todos os dias mexe imenso com a minha auto-estima e bem estar... Por isso decidi procurar uma forma de a eliminar, em segurança e com o máximo cuidado! Viver de uma forma tranquila e simples, passa muitas vezes por grandes decisões e o mais importante: conscientes", afirmou na descrição da partilha.

