Chelsea Handler decidiu meter mãos à obra e fazer a sua própria máscara de proteção perante a pandemia da Covid-19. Já foram muitas as dicas dadas nas redes sociais sobre como produzir uma máscara improvisada e agora a atriz partilha uma 'nova sugestão'.

Na página que tem no Instagram, Chelsea divertiu muitos fãs com uma dica, que apenas envolveu um item: um sutiã.

"Com as máscara em falta, temos de resolver o assunto com as nossas próprias mãos. Incluindo os homens", escreveu na legenda de um vídeo onde aparece a explicar como fazer uma máscara improvisada com um sutiã.

