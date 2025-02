Dois anos depois de Chelsea Handler e Jo Koy terem anunciado a separação, após um ano de namoro, a comediante revelou que está a viver um novo amor.

Embora não tenha revelado a identidade do novo companheiro, contou que o conheceu "há muito tempo". Além disso, acrescentou que se tornaram "amantes" há alguns meses, depois de o ter convidado para uma viagem a Maiorca com as suas amigas.

"Ele é incrível e muito atencioso", partilhou, confessando também que nunca desejou casar-se. "Não estou interessada em compromissos de longo prazo - com trabalho, com pessoas, com nada. Sou um espírito livre e quero permanecer e voar como uma águia", disse.

