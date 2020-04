Tom Hanks foi das primeiras celebridades a revelar que tinha sido diagnosticado com o novo coronavírus, no passado mês de março. Agora, o filho do ator, Colin Hanks, decidiu partilhar nas redes sociais um 'tutorial' a explicar uma forma muito rápida de transformar um lenço numa máscara de proteção.

No Instagram, Colin partilhou um pequeno texto e algumas imagens com as dicas necessárias para se fazer as referidas máscaras.

"Como transformar o seu lenço numa máscara facial. Não se esqueça de depois colocar o seu lenço na máquina de lavar", escreveu o também ator.

