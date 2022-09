Catarina Gouveia publicou na sua página de Instagram um vídeo que reúne imagens do verão em família.

"De norte a sul, foram mais de 3000km de estrada que preenchem, agora, um verão de memórias. As primeiras, a três", começou por escrever na publicação que fez este domingo, 25 de setembro.

"Estas são algumas das melhores, que ficarão a viver dentro do meu coração para sempre", completou.

De recordar que a atriz foi mãe da pequena Esperança no passado mês de maio, fruto do casamento com Pedro Melo Guerra.

Após a partilha, foram muitas as carinhosas reações na caixa de comentários. "Inspiradora, como sempre", disse Liliana Filipa.

